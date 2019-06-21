台中市南屯區三厝里21日舉行「三厝作壁，澆注藝術」活動，里民專心將顏料倒在磁磚上。（黃國峰攝）

台中市南屯區三厝里21日舉行「三厝作壁，澆注藝術」活動，里民製作出的50塊磁磚，將貼在里內巷弄。（黃國峰攝）

台中市南屯區三厝里21日舉行「三厝作壁，澆注藝術」活動，里民將做好的磁磚，帶到外頭晾乾，並觀賞他人作品。（黃國峰攝）

澆注藝術是什麼？三厝里活動中心21日熱鬧滾滾，不少里民看著許老師示範下，動手澆注顏料在磁磚上，預定要將成果「作壁」貼在里內巷弄內，以創作出社區的新特色、新色彩。南屯區議員也全員到齊，體驗這新奇的藝術，與參與的里民都說很新鮮，能為三厝里重塑街廓新意象，盡份心力，很是興奮。

三厝里里民們，小心翼翼的依照老師教導的步驟，倒上一層白色的壓克力顏料，並隨著自我的審美觀，配置各色壓克力顏料，再或以杯子、或以塑膠片，重塑顏料、將作畫的能力，交給顏料流體的自然發生，再輔以打火機的燒烤，產生的化學變化，一幅幅抽象表現於焉誕生，教室內也紛紛響起，對不可預知之美的變化之讚嘆。

三厝里長黃郡銘表示，這項新奇的藝術，是三厝里發展協會理事長黃清燦，參與都發局的課程後，轉介過來的，色彩鮮豔的壁磚，帶給里民極度的興趣參與，計畫將今日做好的50塊壁磚，貼在三厝里內，較有古老意象之老街的壁面上，變成三厝里的新指標。

指導老師許朝富解釋，壓克力流體澆注藝術，是歐美流行多年的一種抽象藝術表現，是使用具有流動性的助流劑與阿姆斯特丹丙烯顏料的組合，相互調和澆倒在一起時，丙烯顏料相互反應時，結合形成有趣的視覺抽象圖案。可以用在很多種類的基材上，如： 石頭、畫布、塑膠、木材、瓷器等，而有不同形式的玩法。

(中時 )