《雲林縣新設置畜牧場管理自治條例》去年5月加嚴修正通過，新畜牧場必須距離住宅500公尺、學校1000公尺，審議中的60多件因此遭退件，業者陳情審核標準應以修訂通過日為起始點，60多案應適用舊法，對此農業處下周將開會訂出落日條款。

新設畜牧場自治條例原規定須距離村落300公尺、學校500公尺，2018年發生多起新設畜牧場集中於同一鄉、村落，去年5月縣議會加嚴修訂，改為距離住家500公尺、學校1000公尺以上。

加嚴的畜牧場條例未通過前，60多家新場已送件申請，因無法符合新規定而遭駁回，業者不服遭退件，一年來到處陳情，要求以舊法審核，理由是他們在新法三讀通過前就送件。

農業處表示，縣府是以《中央法規標準法》第18條退件，未核准的案件必須依照新自治條例審核；今年5月預告新法後，湧入大量意見，目前擬在自治條例新增2018年5月30日後送件者適用條款，6月26日將召開會議確認。

農業處長張鴻猷表示，預告期間也縣議員要求新設畜牧場必須總量管制，目前規畫，包含新設畜牧場在內，周邊500公尺僅容納3家畜牧場，去年5月30日前送件的也一樣。

張鴻猷說，針對新申設畜牧場會要求做比較嚴格的污染防治標準，特別是養豬場、養雞場必須是密閉式禽舍，以降低對環境的衝擊，算是一個折衝式的做法。

(中時 )