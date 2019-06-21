業者指出，台灣現行的柱體接續工法遇強震時韌性恐有不足。（馮惠宜攝）

台灣位處歐亞板塊交界、地震頻繁，為防止大地震造成透天厝樑柱倒塌，鋼筋業者與日本合作研發，透過工法改革催生出「螺旋箍筋」工法「易利柱」，去年開始運用在別墅透天厝營建上，目前已有30多個建案採這這種工法興建。

由台中市政府、台中市商業會指導及產學界協辦支持，台中市工程技術顧問商業同業公會、中華兩岸華人工商協會、博思達展覽公司共同主辦「2019台中設計週」21日至24日假台中國際展覽館舉辦4天，這次更創新以「建築室內設計建材展」、「台中櫥櫃設計展」、「台中新秀設計展」及「台中木創生活節」四展聯合展出展現台中產業設計力。

在展出中，鋼鐵大廠易利隆鋼鐵也在現場展出新的箍筋工法「易利柱」；業者說，台灣現行的柱體接續工法分為搭接與續接，其中搭接易出現灌漿不密，人力綁紮品質難以管控，形成弱面；而續接器則有不易鎖緊的品管問題，這些都會大大降低柱體抵抗地震的韌性。

而易利柱革新自日本工法，結合螺旋箍筋，強度超過台灣現行法規，精密規劃與廠房內預組工法，幾近0誤差的施工精準度，可讓柱體遇強震鋼筋不會爆裂變形而造成房屋塌陷。

(中時 )