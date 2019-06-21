桃園市空服員職業工會昨天突襲罷工，如罷工期間繼續拉長，受到影響及衝擊的旅客人數，將更加擴大。消基會呼籲，長榮公司和旅行社應該全面負起賠償責任，並針對受到影響的團體旅客及一般旅客，積極協助轉機、轉班、改退票等必要協助。但消基會也說，近日航空公司一再上演的無預警停飛，政府機關應參照外國法例趨勢，立法要求或於定型化契約上要求旅行社及航空公司需對旅客提出合理的補償措施。

消基會認為，罷工、停飛事件，既然不可能全部避免，但大眾運輸的驟然停駛，影響及損害民眾權益深鉅，故消基會再一次強烈呼籲，政府機關應修法明定，涉及大眾運輸及其他公用事業的勞工罷工，應有合理的預告期，讓民眾得有合理期間應變，避免損失的發生及擴大。

針對此次旅客損失求償部分，參加團體旅遊因航班停飛未能成行的消費者，消基會認為，旅行社應依《國外旅遊定型化契約書範本》規定，退還消費者全額團費，依業者通知無法成行距出發日期的長短，對旅客按比例賠償旅遊費用。而已參團成行的旅客如因罷工事件，而無法按原定行程返台者，則應按《國外旅遊定型化契約書範本》規定，旅行社應安排團員旅客轉搭其他航班，衍生的滯留費用由旅行社負擔，不得向消費者另外收取。

至於個人自行出國部分，消基會建議，已預訂長榮航空班機的消費者，務必保留訂位、付費單據，要求長榮負起債務不履行責任。針對滯留在國外的非團客，長榮應依旅客意願，協助簽轉其他航班，或提供退改票免收手續費，並就消費者所提相關憑證，負起損害賠償責任。

消基會呼籲，政府務必建立罷工預告期，以免消費者永遠是被犧牲的一群；對於滯留國外的團客，要想辦法儘快輸運回國；對於一般旅客則應協力依旅客意願，協助簽轉其他航班，或提供退改票免收手續費；航空公司和旅行社務必要對旅客所受損害負起賠償的責任；民航局和觀光局應儘速修法，明訂「罷工」因素，為可歸責於航空公司、旅行社應負賠償責任的事由；對於需往返離島的居民和旅客部分，政府應加派班機或船班，協助離島居民和旅客的往返運行。

(中時 )