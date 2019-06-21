農委會旗下「豐年社」去年替斗南鎮農會出版新書，時任社長的汪文豪也親自出席新書發表會，未料因時值九合一大選期間，高層認為此舉形同替國民黨籍鎮長候選人、斗南鎮農會總幹事張有擇助選，當時農委會副主委、兼任豐年社董事長的李退之要求汪自行請辭。汪文豪事後向北市勞動局提出就業歧視申訴，評議結果出爐，勞動局認為此案違反《就業服務法》中的「政黨歧視」，開罰豐年社30萬元。

當時，李退之雖否認沒有辭退汪文豪，也否認承受地方上選情壓力，但汪文豪直接公布錄音檔，證明李退之以及其辦公室顧問張琦凰的確以「雲林選情危險」等說法，希望他「給個交代」。

汪文豪當時表示，李退之以「違反行政中立」為由要求他請辭，涉及《勞動基準法》的違法解僱，此外，李以思想和黨派為由要求他請辭，也涉及「政黨歧視」、「思想歧視」等就業歧視，違反《就業服務法》。

北市勞動局日前做出評議結果，開罰豐年社30萬元。就業安全科長施貞夙今受訪時表示，所謂「黨派歧視」是指僱主對於特定政黨有偏好或偏見，並以此在就業上，對求職的人或員工給予不同待遇；經查證申訴人和豐年社的說法，申訴人明確提出錄音、Line對話記錄等佐證資料，反觀豐年社方雖稱沒有違反《就業服務法》的行為，卻遲遲無法提出明確的反證。

因此，勞動局將查證的資料提供給就業歧視評議委員會，委員共識決認定此案「政黨歧視」成立，開罰豐年社30萬元，但「思想歧視」部分因為難以界定，因此沒有成立。不過，豐年社收到審定書後，依法可以在30日內提起訴願。

(中時 )