長榮空服員突襲罷工，引發旅客眾怒，有網友在網路論壇發文，對於空服員罷工的新聞表示「看到膩了！」質疑空服員下機後還有體力在當地購物、狂歡，「到底有多累？」PO文一出引發網友熱議，一名現役空姐透露，在空姐光鮮亮麗的外表下，「不單是體力上的累，心理上也很累！」

原PO在小惡魔《mobile01》中，以「空服員到底有多累？累什麼？」為題發文表示，「印象中空服員除了短程當天來回的航班外，其他幾乎都會在當地停留1天或數天，IG上常常有一堆空服員，下機後都還有體力跑當地夜店、逛街購物」，認為空服員是自己該休息的時候不休息。原PO質疑「空服員的薪水在服務業同行已經算中上等級了，能者多勞，拿多一點錢，工作辛苦一點也是可以接受的吧？整天說自己上班好累，等一下又要飛10幾個小時的航班，結果IG動態不是在巴黎喝下午茶就是在長灘島海邊玩水的照片，到底…空服員有多累？」

對於一般人認為空服員領高薪，還可以到世界各國順便旅行，一名現空姐回應指，常出差的人就知道，幾個月出差一次挺新鮮的，若一個禮拜出差幾次那就很痛苦了，坐飛機是件很累人的事情，不單是體力上的累，而且心理上也很累；空服員「順便出國旅遊」看似光鮮，事實上早上六、七點的飛機，半夜三點就得起床，更不用說要忍受長途航班的時差及狹小的工作空間等等。

還有網友點出，空服員的工作除了「勤務時間」，還要加上3至4小時旅客們看不見的「備勤時間」，反問「若每天早上5點上班、晚上8點下班，只給你週休二日會不會累？」PO文引起網友熱烈討論，紛紛回應「有誰出來工作是不累的，你告訴我？」、「比空服員累，所得卻更少的比比皆是」、「醫護人員才叫真的累，更應該罷工吧」、「嫌累可以換工作，罷工是不道德的」。

(中時電子報)