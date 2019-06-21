花蓮縣環保局副局長饒瑞玲（後中）與花蓮遠東百貨公司副店長曾天賜（後右二）、麥當勞花蓮負責人楊政道（後左二）等人限塑宣導。（范振和攝）

縣環保局科長張華砡（左）與花蓮遠百副店長曾天賜宣導，臉書打卡可獲贈環保禮品。（范振和攝）

花蓮縣環保局科長張華砡（左起）、副局長饒瑞玲、麥當勞花蓮市總經理楊政道，拿起環保器物宣導。（范振和攝）

民眾紛紛自備容器配合宣導，在花蓮遠百星巴克咖啡店大排長龍，領取免費咖啡享用。（范振和攝）

花蓮縣環保局21日下午召開「一次用塑膠吸管限制使用暨垃圾源頭減量」記者會，向大眾說明環保署推動政策與花蓮垃圾源頭減量措施，，俾加速環保腳步。會後，不少人自備容器免費享用咖啡。

行政院環保署規畫2025年全面限用、2030年全面禁用一次性製品，就是希望逐步推動各類型一次性塑膠物品減量政策，養成民眾自備、重複的環保習慣。為配合環保署「一次用塑膠吸管限制」法規，環保局今天下午召開記者會宣導，現場展示環保材質的碗筷、茶壺、購物袋等，琳瑯滿目。

由於花蓮縣缺乏垃圾處理設施，垃圾去化處理令各界頭疼，因而，垃圾源頭減量及環境生態保護，刻不容緩。環保局副局饒瑞玲說，我國自民國91年開始推動購物用塑膠袋限制使用，95年免洗餐具擴大管制、100年推動一次用外帶飲料杯減量及回收、107年擴大購物用塑膠袋列管與禁止含塑膠微粒產品，到今年7月1日起內用限制一次用塑膠吸管使用等政策，都在為2030年全面禁用購物用塑膠袋、免洗餐具、一次用外帶飲料杯及塑膠吸管做足準備。

花蓮縣去年10月由公部門帶頭做起，公告公部門（含軍方）及各級學校限制攜入或使用一次性餐具及購物用塑膠袋政策，由公務人員、學校師生及軍人帶頭做起垃圾源頭減量。這次選在花蓮遠東百貨公司辦理宣導，是因公司不斷鼓勵員工自備環保用具，善盡企業社會責任。

花蓮遠百副店長曾天賜表示，7月1日起公司內餐廳不主動提供塑膠吸管外，更提倡「周四無袋日」活動，每周四將不主動提供購物袋，當天未使用購物袋前50名，遠百將贈送愛地球好禮。

在花蓮市經營3家麥當勞的楊政道指出，包括花蓮在內，全國麥當勞386家早在今年6月1日起就不再提供塑膠吸管，消費者都能接受就口喝飲料，如果真的不習慣，麥當勞也會提供紙製吸管替代。

環保局廢棄物管理科長張華砡說，利用臉書打卡，可以換取摺疊式矽膠保鮮盒或隨手杯，方便又實用。今天下午配合宣導，不少人自備環保容器，在遠百星巴克咖啡店大排長龍，享用免費咖啡，其樂融融。

(中時 )