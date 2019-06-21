環保團體向台中市議會提出人民請願案，要求台中火力發電廠生煤使用量減少4成應於今年依法達成，市議會21日決議將擇期辦理聽證會。（盧金足攝）

市議員陳淑華表示，議會不能只將人民請願案轉給市府作為處理結案，應舉行公聽會或聽證會，也能了解市府未來對中火的監督進度及目標。（盧金足攝）

市議員黃守達強調，舉辦聽證會為議會職權，議會應積極回應人民請願，不應該自廢武功。（盧金足翻攝）

環保團體向台中市議會提出人民請願案，要求台中火力發電廠生煤使用量減少4成應於今年依法達成，市議會21日決議將擇期辦理聽證會。環保局長吳志超說，今年底前中火10部機組操作許可證將陸續屆期，市府將於展延審查時，要求中火生煤使用量從今年1600萬噸，2020年起降至1104萬噸，落實《生煤自治條例》減煤、減排目標。

針對公民團體呼籲舉辦空汙聽證會的訴求，市議員黃守達強調，舉辦聽證會為市議會職權，議會應積極回應人民請願，不該自廢武功。

黃守達指出，根據《台中市議會聽證實施辦法》，議會本來就有舉行聽證會的權限，環團提出的人民請願案，要求中火落實「4年內減少生煤使用量百分之40」規定，涉及市政府各局處與中火，舉辦聽證有其實益，不能把責任推給市府。

黃守達要求，依照行政程序法行政機關作成行政處分前，亦得舉辦聽證程序，議長張清照裁示市政府辦理，環保局應盡速準備聽證程序，確保2020年1月26日前可以把中火生煤使用量減到1104萬噸。

市議員陳淑華表示，議會不能將人民請願案轉給市府作為處理結案，難道議會自我矮化為議事局，應舉行公聽會或聽證會，也能了解市府未來對中火的監督進度及目標。

市議員江肇國質疑，之前業務質詢時，環保局吳局長即表示，市府於2020年1月26日前會要求中火達成減量，而且減量的標準為使用量，而非核准量，由於這是人民向市議會請願，建議市議會決議召開聽證會，釐清該自治條例法令疑義。

市議員賴佳微指出，對於中火減煤有許多民眾關心，應擇期召開聽證會，表達市議會的態度。市議員李中認為，既然明年市府同意審照時，會要求中火依使用量減煤四成，即應不必召開聽證會。

吳志超指出，《台中市生煤自治條例》2016年1月26日公布，依條例規定減煤期程109年1月26日屆滿，今年底前中火10部機組操作許可證也將陸續屆期，環保局將藉展延審查時機，將生煤自治條例規定載入許可中，要求中火生煤使用量從今年1600萬噸，2020年起降至1104萬噸，據以要求中火落實執行減煤、減排。

最後由議長張清照裁示，該案要求市府依法辦理，並由議會擇期辦理聽證會。

被視為台中空汙重大汙染源的中火，2017年11月市府核發中火展延2018、2019年許可證時，使用量最多僅能1600萬噸。

依《台中市生煤自治條例》，4年內減少生煤使用量40％，中火發電廠2014年生煤使用量為1839萬公噸，依法規定減少4成使用量為735萬公噸，意即使用量應降為1104萬噸。

市府表示，今年底中火10張許可證將陸續到期，市府計畫據此要求中火未來每年生煤許可證使用量最多僅能1104萬噸，落實自治條例減煤、減排精神。

(中時 )