金門籍羽球國手李洋（左）致贈簽名球衣給楊鎮浯縣長，感謝鄉親一路支持相挺。（李金生攝）

金門籍羽球國手李洋（右）與縣體育會理事長唐麗輝（左）就「李洋基金優秀運動選手培訓獎勵金」簽約，楊鎮浯縣長等人在場見證。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（右三）肯定李洋（左四）傳承讓人感動的金門精神和生命價值。（李金生攝）

曾經無法正常走路，卻從小學到大學一路跳躍殺球，近2年更在國際比賽屢獲佳績的羽球國手李洋，21日帶著他激勵人心的故事回到金門故鄉，並捐贈縣體育會新台幣30萬元，做為培訓新一代優秀選手的基金。楊鎮浯縣長肯定他傳承讓人感動的金門精神和生命價值。

李洋沒有好天賦，走在羽球運動這條路，更是坎坷不平，小時候因為父親啟蒙而接觸羽球，卻對羽球非常反感，直到小學5年級加入社子國小校隊，實力和成績都不盡理想。後來更被診斷左腳踵骨斷裂，無法正常走路，足足有半年無法正常訓練，讓他一度萌生放棄念頭。

但在家人和師長的鼓勵下，李洋堅強的站起來，幾經波折進入羽球名校中山國中，拿下全中運第7名的佳績，讓他開心告訴自己：「我可以的！」

升學高中的李洋，接受大量重訓課程，體能進步飛速，第1次高中排名賽就擠進乙組16強，後來更以男雙第1名成績取得甲組球員資格，並與甲組球團簽約進入嶄新的羽球生涯。

大學時李洋遇到好搭檔李哲輝，2人在全國排名賽屢獲佳績，也順利入選國家隊選手，在2018亞運男子羽球雙打拿下第3名，2019年轉往土銀發展與王齊麟搭檔，3月獲得印度超級500賽羽球男子雙打第1名，成績穩定上升。

回首一路走過的日子，李洋難忘身體病痛，還有來自四周的冷嘲熱諷，感謝師長教誨和家人相挺之餘，他回到金門古寧頭故鄉，盼望以自己奮鬥的故事，給正在運動場上努力的選手加油打氣。

(中時 )