吳王姓聾啞婦人右2）到銀行匯款時，行員懷疑她遭詐騙，因無法順利溝通，只好先報案處理。（張毓翎翻攝）

吳王姓聾啞婦人疑遭友人以「假投資、真詐財」詐騙，21日上午9時50分在台南市中西區民生路一家銀行準備匯款，行員發現匯款帳戶為警示帳戶，卻無法口頭向婦人解釋，到場處理的民權所警員陳俊安以手語向婦人阻詐，順利化解僵局，流利手勢令在場民眾欽佩。

高雄市一名61歲吳王姓婦人為聾啞人士，1年多前認識林姓友人，兩人彼此傳文字訊息聊天，林姓友人慫恿婦人一起到台北合夥投資開早午餐店，需11萬的加盟金，婦人心動卻未馬上匯款，21日到台南遊玩時，決定匯錢給對方。

吳王姓婦人到中西區民生路一家銀行匯款時，行員發現對方帳戶為警示帳戶，懷疑她可能遭詐騙，但行員不會手語，雙方無法順利溝通，只好先報案處理。

陳俊安到場詢問狀況，在場民眾對被害人比手畫腳的反應都束手無策，他突然以手語與吳王婦人交談起來，流利的手勢不但婦人感到驚訝，也讓在場行員佩服派出所竟有「手語警察」。

經過了解，婦人平時當清潔工賺辛苦錢，卻聽信曾有一面之緣的林姓友人花言巧語，打算匯款合夥投資，在現場警、民勸阻下，才知受騙上當，不再執意要匯錢。

突然展現手語阻詐，陳俊安表示，因為家人也有聾啞人士，從小就學會簡單手語，不料有機會派上用場，開心用自己的技能做了件好事。

(中時 )