新港奉天宮「馨護臺灣．騎島平安」環島祈福活動啟動。（廖素慧攝）

新港奉天宮開臺媽祖駐臺400年「馨護臺灣．騎島平安」腳踏車遶境環台活動，將於29日首航澎湖，再到金門、台東、綠島、馬祖、環台，預計以半年時間跳島環台「騎」福，21日由嘉義縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌宣布啟動行程。

何達煌表示，新港奉天宮慶祝新港媽祖蒞台400年，騎腳踏車遶境台、澎、金、馬、綠島，進行台灣媽祖文化交流，是一次創舉，「馨護台灣」與「幸福台灣」同音，「騎島」平安與「祈禱」諧音，期望媽祖的愛與慈悲灑播在臺灣每一寸土地，帶給台灣幸福與平安。

翁章梁說，新港媽祖信眾遍及海內外，信徒常來廟裡參香、拜拜、祈願求平安，這次媽祖將走出去，用騎腳踏車方式將平安和幸福送到臺灣各角落，相信在新港媽祖庇佑下，臺灣一定會愈來愈平安，愈來愈幸福。

新港奉天宮舉辦「馨護臺灣．騎島平安」活動，預計6月29、30日2天首航澎湖，7月20、21日到金門，9月21、22日赴台東綠島，10月11、12日遠渡馬祖，12月28日至109年1月5日展開9天8夜環台騎行臺灣本島及跨年祈福。

新港鄉長林茂盛、澎湖天后宮主委蔡光明、金門天后宮主委林長獻、金門料羅順濟宮副總幹事吳明鴻、台東天后宮公關組長林振裕、新港奉天宮顧問馮印樂、捷安特總經理鄭秋菊等人為龍頭車、鳳尾車及紀念款腳踏車揭幕，象徵慶祝媽祖駐臺400年活動正式啟動。

(中時 )