為持續鼓勵更多青年夢想家築夢並圓夢，台中市府勞工局推動「摘星計畫」，第一期創業青年今年下半年期滿將離駐

，之後釋出光復新村26個空間、審計新村8個空間，共計34席。即日起至7月11日止，備妥創業計畫書及規範表件即可參加評選，預計8月公告錄取名單，歡迎更多青年來台中實現創業夢想。

勞工局表示，摘星計畫自2015年起推動，第一期創業青年即將於今年下半年陸續屆滿4年，共有21名優秀青年通過審查得再續留2年，其餘26個第一期創業空間及8個近期離駐空間將一併釋出辦理招募；此次招募進駐基地為光復新村及審計新村，摘星山莊經評估後，考量基地古蹟限制等因素，將不再對外招募進駐。

勞工局指出，光復新村創業青年林家進(莫仔桌遊)在進駐期間獲得經濟部破殼而出企業表揚，也成功爭取多項創業計畫補助並參加全國創新創業競賽獲獎，於期滿離駐前積極對外拓點創業，已在台中秀泰生活館文心店設有專櫃。

審計新村創業青年許宸豪(Chaiwood柴屋)，則是在進駐期間積極爭取參賽曝光，成功取得聯合設計獎、金點設計獎及台灣良品工藝獎等優異成績，創業表現亮眼。

勞工局長吳威志指出，市府持續推動摘星計畫，今年度更加強推動青創導師制度，邀請各產業成功企業人士與學者專家擔任青創導師，帶領摘星青年提升創業能力，原有32名青創導師，今年增加至48名。

此外，並分組提供每位創業青年3名專屬導師，未來也將持續媒合成功企業家、創投業者及第一期21名優秀續留青年加入青創導師行列，提供進駐青年更全面的創業輔導服務。

(中時 )