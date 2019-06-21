郭修彧日前拍新歌MV。（妮樂佛提供）

郭修彧日前拍新歌MV。（妮樂佛提供）

郭修彧的新歌〈Hug Yourself〉，是她去年坐巴士時遇到不愉快經驗，路途上邊氣邊寫，各花5分鐘譜曲、填詞，製作人得知後讚她創作大爆發，忍不住關懷說：「七pupu（生氣）對身體不好喔！」此外，郭修彧邀樂團成員拍MV，導演特別租了輛巴士當場景，請來中外演員瘋狂入鏡，劇情詼諧荒謬有如「屍速列車」。

郭修彧去年回馬來西亞，正準備搭巴士回家，卻遇上不讓郭修彧把隨身包包帶上車的車長，堅持要她將背包連同行李箱放置在巴士底部的置物櫃，郭修彧卻發現有些乘客的背包可以帶上車，當場覺得荒謬，百般溝通仍不被允許，她只好無奈地拿出一個塑膠袋，將錢包、手機等重要物品投進去隨身帶上巴士才作罷，但一路上越想越詭異，她「化悲憤為力量」將遭遇寫成歌出氣。

郭修彧帶Band拍MV，並與多國演員在車上演出懸疑喜劇，其中一幕大伙兒在車廂裡跳迪斯可，外面一窺充滿超現實感，讓工作人員笑喊「好像在演《屍速列車》」！郭修彧則說：「對啊，我們大家是揣摩Zombie（殭屍）在詮釋這場戲。」

(中時 )