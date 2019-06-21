桃園市空服員職業工會與長榮航空勞資協商破裂，工會昨(20)發動突襲式罷工，導致多個航班被迫取消，影響超過萬人。桃園市長鄭文燦對此表示，「罷工不是目的，罷工是手段，重要的是要在談判桌上爭取最大的權利」。亞洲警察協會秘書長葉毓蘭表示，這個態度一擺出來，國籍航空勢必成為乘客避之唯恐不及的選擇。這三年來看到華航、長榮的罷工，政府擺出的低姿態，幾乎對於工會的要求，華航照單全收，才會埋下長榮禍因。

(翻攝自葉毓蘭臉書)

她提到，搭華航，有空服員罷工，空服員罷工完，換機師罷工，「下次不知道會不會輪到地勤或維修技師們如法炮製」；若換搭長榮，現在更狠，來個不預警的突襲罷工。她在臉書表示，自己當然支持勞權，但是請不要過度霸凌旅客，很多人為了華航、長榮的罷工，家庭、事業都受了影響，套句阿扁的名言：難道挺國籍航空錯了嗎？

葉毓蘭認為，這三年來看到華航、長榮的罷工，政府擺出的低姿態，幾乎對於工會的要求，華航照單全收，才會埋下長榮禍因，因為「比馬龍效應」，這次桃空職工提出的訴求，福利要跟華航看齊，就是上次罷工的後遺症。

她表示，這一切都因為交通部是華航的大股東，所以可以慷全民之慨，就「大發利是」，反正都是國人納稅買單。反觀長榮航空三十幾年前就曾發生過過罷工危機。當時長榮面對工運，張榮發不輕易向工會妥協，他向抗議的工會說：「再罷工下去，乾脆把公司收起來好了。」她說，當年的張榮發可以強硬，但是現在民進黨的庇蔭之下，長榮資方還能一樣強硬嗎？有待觀察。

葉毓蘭說，在許多國家都對公共運輸業的罷工有訂定特殊條件，例如不應突擊式的罷工，以免影響大多數國人行的自由。但是華航、長榮的罷工，都得到執政黨的力挺。是不是時代在改變，我們的想法也應該要改變了。長年以來，政府把警消視為理所當然的血汗勞工，長時工作高壓過勞，長期積欠應付的加班費、薪資，但是最後再利用所謂的年改，將積欠的薪資一筆勾銷，翻臉不認帳，這樣的雇主，對得起一生奉獻的老臣、勞工嗎？

退休警消上街頭爭取合法的權益，被當成亂臣賊子，難道一定要警察也效法歐美國家准許成立警消工會，好好地和不良雇主進行集體協商（Collective Bargaining)，必要時追隨華航、長榮腳步，暫停警消的安全保障服務，或許政府與人民就能體會到原來台灣的警消所提供的安全，並非如空氣與水，取之不盡用之不竭，也需要好好珍惜！

(中時電子報)