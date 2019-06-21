◎柯文哲是變數 林錫耀：不主動攻擊 爭取柯粉

民進黨初選落幕，總統蔡英文接續宴請綠委，營造黨內團結，今天與蘇系、新系立委在總統府餐敘。與會綠委轉述，行政院前副院長林錫耀說，台北市長柯文哲是個變數，民進黨對柯的態度就是不要主動攻擊，「如果三咖督的情勢確定，民進黨要往贏的方向走，就要努力爭取柯粉。」

◎伊朗擊落美無人機 川普似無意擴大事態

一架美軍「全球鷹」無人偵察機20日凌晨在波斯灣出海口的荷姆茲海峽附近被伊朗軍方擊落。美伊雙方對該無人機是否侵犯伊朗領空各執一詞。美國總統川普宣稱伊朗犯了一個非常嚴重的錯誤，但表示幸好無人機未攜帶武器，若有人在裡面，「情況就會大大不同」。這一表態被解讀為意在淡化無人機被擊落的重要性。

◎郭樹清：人民幣短期波動屬正常 不可能持續貶值

美中貿易戰未解，日前人民幣不斷貶值，幾乎要貶破1美元兌人民幣7元的重要心理關卡。人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清今在中共中央黨媒撰文稱，人民幣匯率短期波動是正常的，但長期看，大陸經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值。人民幣市場匯率將不斷向購買力平價靠近。

◎國人十大死因 癌症37年居榜首

癌症再度居死因榜首！根據衛福部最新死因統計，國人去年整體死亡時鐘較前年加快1秒，每3分2秒就有1人死亡，死亡原因以癌症、心臟疾病、肺炎位居前三。其中，癌症已蟬聯37年榜首，共奪走4萬8784條人命，較前年增加747人。

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(中時電子報)