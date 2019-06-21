劉福助、李明依、張帝、文夏、文香、洪敬堯及楊蒨時等藝人21日出席「2019愛傳承關懷演唱會」記者會，場面相當溫馨。資深藝人相見歡，令人想起近日演藝圈處於多事之秋，先是賀一航驟逝，後又傳出江明學輕生，劉福助透露過去年輕時，在工作上曾與江明學有過幾面之緣，印象中江明學相當內向，他嘆了口氣表示，「人真的不要太內向，要有知己，才不會落單。」

憶及江明學，劉福助提及，「雖沒有跟他深入來往，但還算熟，他屬於校園歌的末端，我當時則是作秀到處跑。」他談起兩人碰過幾次面，江明學在他的回憶中一向既內向又乖巧，整個人很沉默，十幾年前他還聽過江當時的房東說過，「連我都很少看到他。」所以他的腦海中一直存有「江是宅男」的印象。

劉福助談到這裡，忍不住對外呼籲，「人每天悶在家裡、沒有講話對象，這樣會出問題，人是群體，一定要有朋友，人要樂觀、走出來，不要當宅男。」他提及江一直是獨行俠，十幾年前江宅居在家，他就覺得有異樣。另外，劉福助透露近期會發行新專輯，目前只剩一首歌尚在整理，新專輯還會收錄嘻哈歌曲，令人期待。

(中時 )