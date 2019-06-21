UBER女司機「小雅」去年12月前往五股載客，卻遭張姓男乘客竄到副駕駛座強行拉手猥褻，甚至還被迫為這名色乘客口交、手淫，新北地檢署21日依強制猥褻罪前起訴張男。

檢警調查，張男的戴姓友人在去年12月15日凌晨2時許透過UBER統幫他叫車，沒想到張某在五股五福路上車後眼見女司機「小雅」頗有姿色，竟半路要求小雅停車並改坐到前方副駕駛座後，突然在半路拉著小雅的手撫摸他的下體。

張男性慾高漲之餘又令小雅停在路旁，先是自行脫褲「露鳥」並拉起小雅的手幫他打手槍，接著再壓小雅的頭強逼為他口交並對小雅襲胸。

張男擔心獸行被路人發現，又要求小雅命開車轉換地點，停車後再逼小雅再度口交，最後張某在車內打手槍並射精後，才叫小雅開到五股區新城五路讓他下車離去。事後小雅不甘受辱報警逮獲張男，新北地檢署今依強制猥褻、強制性交罪嫌起訴張男。

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(中時 )