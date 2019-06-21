動保團體21日下午按鈴控告雲林縣動植物防疫所撲殺5月間在斗六江厝捕捉到的3隻流浪犬，其中1隻母犬剛產下7隻幼犬，母犬被殺，幼犬任由自生自滅，非常殘忍，違反《動保法》。防疫所表示，該3犬被居民指控有攻擊性，因此該所依法安樂死，保障居民安全。
台灣貓狗人協會執行長黃泰山指出，被撲殺的3隻狗並非在攻擊人時被當場捉捕，換言之非現行犯，所以沒有立即性危險之虞，卻在被抓後4小時遭施以安樂死，其中還有1隻剛生完7隻小狗還在哺乳期之中，讓幼犬失去母親照顧，行徑殘忍。
黃泰山說，黃姓動保義工一路跟隨，目睹3犬被撲殺並PO網，雲林縣府竟硬說是假新聞，否認撲殺，後來又承認，相關承辦人還因此遭被行政處分，但事涉刑責，一定要提告才能嚇阻違法撲殺。
雲林縣防疫所表示，該案是接獲屢遭狗攻擊的人檢具傷單通告，曾和動保團體協商說明，既然進入司法，雙方只能依事證在法庭上釐清。
(中時 )
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