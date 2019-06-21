蔡英文總統今接見「中華民國資訊軟體協會第14屆理事長暨理監事代表」時表示，看到一個趨勢，台灣的企業到中國大陸去後，台灣的薪資就一直跟中國在平均，所以這幾年的薪資一直在往下走。可是當台商再回來的時候，以及外商擴大對臺投資的時候，現在看到的薪資結構開始又不一樣，就一直往比較先進的市場工資去調整。

總統致詞時首先歡迎資訊產業先進來到總統府。她說，政府對於產業界一直抱持著非常關心的態度，所有可以做的都會盡一切力量去做，因為資訊產業確實是臺灣現在最重要的產業。

總統指出，這兩、三年來，政府確實在「5加2產業創新」上著力很深，有一些短期可以看出效果，有一些則是要中長期才能看出成效。短期可以看到的，像是國防產業，從無到有，到現在越來越是一個很重要的產業，帶動機械、電機，以及系統性的設計能量；而機械產業和人工智慧及資通訊產業結合，則變成下一個世代的智慧機械產業。所以，在推動「5加2」產業創新過程中，發現人工智慧及軟體的能力，確實是將來要能夠成功的最關鍵力量。

總統進一步指出，在物聯網時代最重要的觀念，就是資訊安全，如果資訊安全做不起來，整個物聯網產業就沒有一個很好的基礎，可能就崩掉。所以資訊安全不但是國家安全的問題，也是產業發展最關鍵的事情。

總統說，每一個到台灣訪問的人都告訴她台灣的競爭力很強，人力品質是最好的。不只年輕人的人力品質優，中年人及資深的人力品質都很好。台灣老一輩的企業家，具有一種堅韌不拔的精神，無論怎麼樣的困難，都可以生存下來。我們可以看到台灣過去20年，很多人都到中國大陸去，到了今天，大家都又回到台灣。

總統提到，20年前，李登輝總統時代，她在國家安全會議擔任過諮詢委員，後來擔任行政院大陸委員會主任委員。那個年代臺灣的產業一直外流，讓人感到心驚肉跳，不知道他們什麼時候要回來。現在她就任總統，台商都回來了。而且會讓臺灣下一個世代的產業，注入一股很大的力量。

總統舉例表示，Google在台灣的研發團隊，若成員研發的是世界性的商品，薪水與世界的薪水是同步的。所以，台灣遲滯20年的薪資，現在開始在往上走。因為產業的方向不一樣，而且連結的對象也不一樣，所以薪資也開始往上走。

最後，總統表示，資訊產業就是臺灣未來的希望，不論是在應用、還是在資安上，期許資訊產業先進和政府一起來努力。

(中時 )