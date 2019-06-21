凌晨2點多，雲林基督教醫院（雲基）急診室的電話如奪魂般響起：「一位急性腦中風的患者10分鐘後就要送到！」整個急診室都緊張起來了，因為整個雲基只有1位神經專科醫師，正值休息時間趕不過來，當班的急診醫師不確定能不能直接做溶栓搶救！

彰雲投250萬民眾受惠

急性腦中風黃金治療時間只有3小時，若未即時處理，輕則重度殘障，重則死亡，至今仍是國人第4大死因；但靜脈溶栓需要神經科醫師評估後才能執行，醫院若要做24小時中風急救，神經科得全天候派醫師輪班，絕大多數醫院力有未逮。

為了系統性克服中風治療瓶頸，彌補醫護人力不足，彰雲投地區唯一1家醫學中心—彰化基督教醫院（彰基），從2016年起整合體系內7家醫院、分析上百萬筆資料，以「Telestroke遠距醫療資訊傳輸系統」、「中風臨床決策支援系統iStroke」、以及「RAPID CTA影像判讀血管造影」等3大系統，讓該區250萬民眾都能被醫學中心等級的中風急救網絡覆蓋。

在這個系統下，雲基的需求，遠在40公里外的彰基立刻就接收到。病患一送達雲基，檢傷病歷也會同步被發送到彰基神經科團隊醫師手機群組中。這1天剛好是彰基醫療體系中風中心執行長孫穆乾當班，他先請雲基詢問病人是否願意接受遠距醫療評估：病人同意後，雙方便架設遠距視訊設備Telestroke，孫穆乾就能從遠距操控鏡頭，檢視病人瞳孔的變化，戴上耳機就能聽到心跳、呼吸聲，評估是否可對病人執行溶栓。

但問題又來了，溶栓前要先排除禁忌症。腦中風急性期的治療禁忌症高達30多種，要先確認病人在72小時內是否有服用抗凝血劑、腸胃道出血，還要看過去5~10年病人有沒有罹患肝硬化、失智症等，因為相關藥物可能抵消溶栓劑，若不一一排除，可能造成更危險的大出血。

孫穆乾指出，過去只能單靠醫師人工看病歷、用藥歷史，光是大略翻完，半個多小時的黃金搶救時間就過去了，但現在只要醫師點開手機的iStroke APP，就會跳出病人病歷，過敏藥物史、禁忌症就會用不同顏色的字體標示，不到5分鐘，醫師就可以排除禁忌症。

不到5分鐘就排除禁忌症

溶栓之後，若病患血栓較大或是多處栓塞，還需要進行取栓手術，像是更嚴重的腦部大動脈主幹血管阻塞，就必須從大腿打針引入導管，繞經主動脈、頸動脈，到達腦幹取栓，難度更高，勢必得轉院到醫學中心主理，而且術前還得做血管造影，來判斷哪些救得回來哪些救不回來、哪些用藥物哪些該開刀。

(中時電子報)