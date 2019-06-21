長榮罷工如何退場？29日會員討論決定 18:062019/06/21 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會昨天宣布突襲罷工，昨天記者會上說退場機制要與會員討論後再對外公布。據了解，會員的退場機制將在罷工第10天、6月29日時交由罷工現場的會員討論，要選擇結束罷工或繼續罷工。 桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，該條已經寫在昨天晚上發給會員的罷工守則中，她強調，工會協商的大門始終敞開，資方應盡速回到談判桌上，拿出前進方案。 (中時 ) #罷工 #工會 #長榮 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》長榮航罷工，易遊網設緊急應變小組 17:222019/06/20 財經 長榮空服說罷就罷！最美地勤被罵到臉綠快哭 17:422019/06/20 生活 旅行公會不滿：強烈譴責突襲式罷工 18:222019/06/20 生活 700人空服員集結罷工 工會：沒有設定期限 19:012019/06/20 生活 空服員公會要搭舞台 資方拒絕數度爆衝突 20:292019/06/20 社會 火爆罷工！內勤怒嗆空服員：滾回家當媽寶 20:512019/06/20 生活 長榮空服員罷工 將排班靜坐 00:182019/06/21 社會 罷工第二日 長榮：提非法罷工告訴 11:582019/06/21 社會 繳證突破預期 空服員工會籲資方善意協商 16:372019/06/21 生活 長榮罷工 業者：沒遇過這麼不給緩衝時間的罷工 15:542019/06/21 旅遊 生活熱門新聞 空服員下機狂歡？空姐曝暗黑真相 - 生活 分析〉只留4成運力…長榮刻意「低速運轉」透露什麼訊息？ - 生活 - 中時 長榮祭最新殺招！罷工空服員慌了：被擺了一道 - 生活 空服員罷工班表曝光！網驚：工會奴性堅強 - 生活 劇烈天氣周日來襲 下周四恐有颱風接近 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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