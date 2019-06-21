桃園市空服員職業工會昨天宣布突襲罷工，昨天記者會上說退場機制要與會員討論後再對外公布。據了解，會員的退場機制將在罷工第10天、6月29日時交由罷工現場的會員討論，要選擇結束罷工或繼續罷工。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，該條已經寫在昨天晚上發給會員的罷工守則中，她強調，工會協商的大門始終敞開，資方應盡速回到談判桌上，拿出前進方案。

(中時 )