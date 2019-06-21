第5屆U12世界盃棒球賽，將於7月26日至8月4日在台南亞太國際棒球訓練中心舉辦，21日召開中華隊成軍記者會，開幕戰中華隊將對上「紅色小閃電」古巴隊，作為地主大家長的台南市長黃偉哲開玩笑表示，「小朋友不要太有壓力，拿第一名就好。」

中華隊本屆5場預賽都在即將落成的台南亞太棒球村的主球場舉行，首戰對上古巴隊，27日迎戰南非、28日上演「中日大戰」、29日對上捷克、30日則出戰斐濟。預賽前3名晉級進入8月1日至3日的超級循環賽，冠軍戰則在8月4日舉行。

本屆U12中華少棒隊由桃園市取得組訓權，由中平少棒教練李國強擔任這批中華隊總教練，從全台各縣市代表隊中選出18位頂尖小球員組成全國明星隊，李國強總教練對這批小選手很有信心，認為他們的實力都很堅強，只要心理頂得住壓力、抗壓性提升，一定能打出精采的比賽。

U12世界盃棒球錦標賽在2011年首次舉辦，中華隊一舉拿下冠軍後，連3屆都屈居亞軍，台南市長黃偉哲在記者會上表示，希望亞太棒球村新落成能帶來新希望，國人都很需要一座冠軍，開玩笑表示，「小朋友不要太有壓力，拿第一名就好。」

(中時電子報)