基隆市1名年輕辣妹，和男友吵架後心情鬱悶，相約幾名閨蜜及男性好友到KTV喝酒歡唱，幾杯黃湯下肚後，吳姓男好友見辣妹已不勝酒力，色慾薰心將辣妹撿屍打包回家嘿咻。隔天閨蜜上門找人，驚見辣妹內衣反穿、吳男穿件內褲，於是報警，並發現在辣妹的下體有吳男的精液，基隆地檢署將吳男依乘機性交罪起訴。
檢警調查，辣妹今年3月與朋友們到基隆市的KTV喝酒唱歌，大家從晚間11時許唱到隔天凌晨4時，吳男見辣妹已醉倒包廂，趁機說要送她回家，矇騙眾人，其實竟是帶回自家中嘿咻。
隔日，閨蜜們遍尋不著辣妹，只好找上吳男的家中逮人，看到吳男上半身有上衣，下半身卻只有內褲，於是衝進去找人，果真看到辣妹內衣反穿，仍倒臥不醒，閨蜜趕緊帶辣妹走人，而辣妹甦醒後，發覺下體十分疼痛，閨蜜則協助她到醫院採集精液檢體，並報警處理。
吳男到案後竟辯稱，是辣妹吵著不想回家，所以才帶回自己家，他們只有同床、沒有嘿咻。
不過，醫院的檢驗報告仍顯示，已驗出辣妹的下體有吳男的精液DNA，基隆地檢署將吳男依乘機性交罪提起公訴。
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(中時 )
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