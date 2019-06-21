八位新人近日合作推出新曲。（金星娛樂和有聲娛樂提供）

許凈淳、吳東翰、莊凌芸、孫肇谷、葉柔、張宸安、陳紀庭與黃于齊八位新人，新日推出新單曲〈動物園藏夢〉，該曲由許凈淳創作，其實許凈淳之前參與選秀節目時，曾遭家人反對險鬧革命，沒想到母親一聽到導師是蕭敬騰時，態度180度大轉變，秒成為追星少女，要她每次上節目都跟蕭敬騰說「我媽媽很愛你」，有次在節目上，蕭敬騰誇許凈淳漂亮，讓許媽樂不可茲、昭告天下「蕭敬騰說我女兒漂亮」！

許凈淳在〈動物園藏夢〉歌中，自認自己像長頸鹿，「小時候一張照片發現我的脖子竟然比我姊姊還長兩倍，從此嚇到超過十年不敢伸長脖子」，許凈淳高中時被同學發現脖子很長，從此被標上長頸鹿封號至今，日前上選秀節目要喬裝成動物參賽，許凈淳順手拿了家裡的長頸鹿髮箍戴上，被其他選手叫了好一陣子長頸鹿綽號，她因而開始意識到脖子長也是一種特色美。

〈動物園藏夢〉描述一群被關在動物園的動物們，在追求自己夢想的路上雖然跌跌撞撞， 但總能互相陪伴、相互扶持，象徵著這八位新人彼此之間的友情，也同時獻給正逢畢業季的學生，希望同學們畢業後，仍堅持自己的夢想繼續努力。

(中時 )