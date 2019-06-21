名嘴批「韓粉多數是垃圾」證據呢？ 陳揮文嗆：名嘴多數是垃圾、國家亂源！

名嘴陳揮文見風不轉舵，一直以來都力挺高雄市長韓國瑜代表國民黨出征2020總統大選，日前更因不滿有挺郭名嘴批評「韓粉多數是垃圾」，直接在中天《新聞龍捲風》反擊，「名嘴多數是垃圾！」稱自己通告跑20年，垃圾看太多了。

為何陳揮文突然開嗆？他在節目中談到有挺郭名嘴批韓粉多數是垃圾，不解反問：「你的證據是什麼？你的統計是什麼？為什麼韓粉多數是垃圾？」這些是挺郭名嘴從未解釋的。

陳揮文更稱，在2018年韓流之前就有很多網路霸凌，甚至發生悲劇，但不能網路霸凌通通算在韓粉身上，「2018年韓流之後，勿忘世上1450多。」舉例如蔣萬安的臉書，就被抓到很多是「1450反串」的韓粉。

「韓粉絕大多數不是垃圾！」陳揮文進一步解釋為何挺郭名嘴要這樣黑韓粉的理由？就是要藉由抹黑韓粉去摧毀韓國瑜，「他知道韓國瑜之所以能夠民調的領先，有這樣的聲望，是因為韓粉的支持。」更不忍韓粉為此被修理到沒價值。

所以陳揮文最後得出兩個結論，那就是「名嘴多數是垃圾、名嘴是國家亂源」。他講完後也不忘向在場名嘴致歉，不好意思罵到大家，還稱自己也「自我懲罰」，表示大家罵他垃圾也沒關係，但他跑通告跑了20年，這句絕對是對的。

(中時電子報)