夏天到了就是要打水仗，小朋友玩得開心。（吳敏菁攝）

員林市連續8年舉辦潑水節，與「國際接軌」，7月7日下午2點到4點30分，將在員林國小操場再度提供免費入場，新增大型水池和充氣溜滑梯等設施，還有最夯泡泡池，結合員林消防分隊消防體驗闖關遊戲，迎接暑假不用到奔赴大型遊樂場，就能痛快地玩水了。

員林市長游振雄、員林市民代表會主席賴東位和代表們等，童心未免21日先拿起水槍，撩下水去和員林市立幼兒園畢業班小朋友打一場水仗，全都玩瘋了，嗨到全身都濕，感受了清涼夏天，游振雄宣告不敵小朋友們圍攻了，7月7日安排盛大戲水活動，不用花錢買門票，邀請親子們再來一起大打水仗，玩得過癮。

員林市長游振雄感謝員林國際青年商會連年與公所合辦，7月7日活動當天，除了玩水、泡泡趴之外，還請彰化縣消防局第二大隊、自來水公司安排消防體驗營與政令宣導「省水小撇步」有獎徵答活動。

游振雄說，很多東南亞國家都有潑水節，身為世界地球村一員，值得主動認識並融合外來文化，今年潑水節更新增許多大型設施，泡泡設備依靠水力運作，不會有漏電之虞，泡泡劑也是採用化妝品等級之原料製造，讓小朋友玩淋漓盡致，玩得更盡興。

員林消防分隊安排消防體驗闖關遊戲，完成水兵橫渡、水錨體驗、煙霧體驗、CPR及AED心臟體外電擊操作步驟體驗、哈姆立克急救法等闖關，可獲贈精美小水槍。

(中時 )