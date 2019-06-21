位於俄羅斯遠東地區的納霍德卡港藏有囚禁近百隻鯨魚的「鯨魚監獄」去年被媒體曝光後，引發國際社會批評。俄羅斯官方20日宣布，近期開始全面釋放近百隻非法捕抓的鯨魚，預計4個月左右將全部鯨魚釋放至最初被捕的自然棲地，不僅贏得國際科學家與名人的讚賞，連總統普丁也大讚「感謝上帝」。
綜合外電報導，俄羅斯不肖業者將非法捕抓的鯨魚關在遠東地區納霍德卡港的「鯨魚監獄」，並計畫將牠們賣給中國大陸的海洋樂園或水族館，作為訓練表演用鯨魚。業者為了防止鯨魚逃跑，還刻意在圍欄上繞滿尖刺。
「鯨魚監獄」遭媒體曝光後，引起全球各界要求釋放這群遭囚的鯨魚。一向積極參與「國際愛護動物基金會」活動的加拿大名演員潘蜜拉·安德森（Pamela Anderson）甚至致信普丁，希望俄國能介入此案，釋放這些鯨魚。好萊屋巨星李奧納多（Leonardo DiCaprio）也呼籲他社群媒體上的粉絲們去簽署釋放遭「鯨魚監獄」囚禁鯨魚的網路請願，至今已達150萬名連署。
俄羅斯副總理戈德耶夫（Alexei Gordeyev）20日向記者表示，參考科學家建議後，將會分階段釋放這些鯨魚至牠們原先棲息地，整個釋放任務將需要4個月時，第一階段會將釋放8隻鯨魚。
而涉嫌非法囚禁鯨魚的公司，本月初已被俄羅斯罰高達43萬美元的罰鍰。普丁也在年度電視訪問節目「與普丁連線」上，大讚釋放的決定，並表示：「據我所知，一隻虎鯨價值就高達上百萬美元；當這涉及一大筆錢時，問題通常很難解決。感謝上帝，這情況總算有在改變了」。
(中時電子報)
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