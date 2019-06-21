位於俄羅斯遠東地區的納霍德卡港藏有囚禁近百隻鯨魚的「鯨魚監獄」去年被媒體曝光後，引發國際社會批評。俄羅斯官方20日宣布，近期開始全面釋放近百隻非法捕抓的鯨魚，預計4個月左右將全部鯨魚釋放至最初被捕的自然棲地，不僅贏得國際科學家與名人的讚賞，連總統普丁也大讚「感謝上帝」。

For nearly a year, 96 captured belugas and orcas have been held in small sea pens. Now authorities say that over the next four months, they will all be returned to the point of capture—1,100 miles away—and released https://t.co/OOLkSEYbCq — National Geographic (@NatGeo) 2019年6月21日

綜合外電報導，俄羅斯不肖業者將非法捕抓的鯨魚關在遠東地區納霍德卡港的「鯨魚監獄」，並計畫將牠們賣給中國大陸的海洋樂園或水族館，作為訓練表演用鯨魚。業者為了防止鯨魚逃跑，還刻意在圍欄上繞滿尖刺。

「鯨魚監獄」遭媒體曝光後，引起全球各界要求釋放這群遭囚的鯨魚。一向積極參與「國際愛護動物基金會」活動的加拿大名演員潘蜜拉·安德森（Pamela Anderson）甚至致信普丁，希望俄國能介入此案，釋放這些鯨魚。好萊屋巨星李奧納多（Leonardo DiCaprio）也呼籲他社群媒體上的粉絲們去簽署釋放遭「鯨魚監獄」囚禁鯨魚的網路請願，至今已達150萬名連署。

俄羅斯副總理戈德耶夫（Alexei Gordeyev）20日向記者表示，參考科學家建議後，將會分階段釋放這些鯨魚至牠們原先棲息地，整個釋放任務將需要4個月時，第一階段會將釋放8隻鯨魚。

而涉嫌非法囚禁鯨魚的公司，本月初已被俄羅斯罰高達43萬美元的罰鍰。普丁也在年度電視訪問節目「與普丁連線」上，大讚釋放的決定，並表示：「據我所知，一隻虎鯨價值就高達上百萬美元；當這涉及一大筆錢時，問題通常很難解決。感謝上帝，這情況總算有在改變了」。

(中時電子報)