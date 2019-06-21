畢書盡（Bii）近日上電台宣傳新專輯《Be Better》，聊起新歌〈不後悔〉首度與韋禮安合作，畢書盡透露出道後每年都向韋禮安邀歌，「終於拿到歌了」，他與認識10年韋禮安惺惺相惜，更誇獎「他（韋）的作品真的值得得金曲獎」。至於自己尚未獲得金曲入圍肯定，畢書盡不感到懊惱，「就像演出『橋場地』的道理，時間到了就會被音樂人與歌迷認可」，不諱言期望有機會獲得「金曲最佳男歌手」。

Bii與所屬老鷹音樂的老闆李亞明合作12年，關係形同家人，畢書盡透露私下稱李亞明為爸爸，問他有無被挖腳可能？畢書盡斬釘截鐵直言：「不會！他（李亞明）都把我當兒子了！」

下個月將滿30歲的畢書盡自爆「大家現在都叫我阿揪西（韓文：大叔）」，他也不甘示弱回應「所以我也要叫大家阿姨」！出道9年，畢書盡自覺心態逐漸轉變，分享「我活著的今天，是昨天死去的人最渴望的一天」這句話，是自己在低潮時每天所仰賴的經典語錄，不僅是鼓勵，也如同打在臉上的一巴掌；其實他出道前曾被爸爸送去大陸的工廠打工，如同被放生，Bii說：「在那邊9個月活得很像乞丐。」吃不飽瘦到只有40多公斤。

他表示：「因為爸爸很會讀書、語言能力也強，也當過大學樂團主唱。」像所有孩子一樣，畢書盡視父親為偶像；但Bii話不多，常不經意流露出憂鬱氣息，他自嘲「我就是一個怪人…是一個奇怪的人」，不習慣與旁人分享私生活，透過創作抒發情緒。

(中時 )