全國電子Digital City金馬店21日在彰化市開幕，共上下層樓200坪。（吳敏菁攝）

全國電子Digital City金馬店21日在彰化市開幕，總經理林政勳、副董事長林忠和等人與協共同開幕剪綵，各品牌資訊通訊及家電協力商夥伴也都共同來站台，現場熱鬧滾滾，不少電器產品都有折扣優惠，還舉辦好康拍賣，一元競標。

從21到25日開幕期間另有多場互動，上午11點到晚上7點更安排料理達人展演美食料理秀。

總經理林政勳表示，全國電子Digital City自2017年於高雄開首家門市以來，一路從高雄、台中、屏東、台南到台北，拉抬數位商品服務銷售，帶動家電商品成長。

金馬店共兩層樓，合計200多坪空間，從生活大小家電到個人數位3C名牌都有。尤其，彰化沒有百貨公司，縣民常常都到台中等附近縣市消費，現在全國電子提供更好的購物環境，服務廣大彰化民眾就近消費。

金馬店6月21日至25日舉辦5天的開幕慶活動，買指定機場空調、家電和大小家電9折回饋，買指定電腦6折起，限定機種電腦再送14吋立扇。買指定APPLE商品滿萬現折1000元，指定手機則滿萬現折500元，購買SWTICH主機加購週邊則享週邊9折加購優惠及遊戲片88折加購優惠。

全館購物單筆滿千元還可參加「尊榮滿額抽」，可以抽電視、洗衣機等多項大獎，消費滿1萬5000元以上加碼再送滿額禮，並推出刷指定銀行信用卡滿額最高3300元刷卡金。

(中時 )