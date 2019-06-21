新北市長侯友宜上任後，疾呼中央應該將工業區立體化方案納入一般都市計畫工業區，案件經內政部審議後，已送行政院核備，最快本月底就要上路全台適用，新北最多可多增加690萬平方公尺（200萬坪）產業空間，解決近來台商回流造成的產業用地不足問題，加速新北產業發展。

經發局表示，感謝中央傾聽地方需求並充分支持，新北市已針對轄內產業用地研擬「新北市工業區立體化方案」，並啟動「都市計畫法新北市施行細則」條文修訂，配合中央公告後，新北市可增加690萬平方公尺產業空間。

經發局說，目前已陸續辦理15場會議說明「新北市工業區立體化方案」草案內容，目前確認有申請意願者已達19家，包含即將進駐新莊北側知識產業園區等多家業者，及土城、三重、汐止區等多家廠商，立體化土地面積預估可提供25萬6千平方公尺（7萬5000坪）樓地板面積，創造新增投資金額約105.5億元。

(中時 )