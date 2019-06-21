民進黨團總召李天生（左）向議長張清照提醒，未完成3讀程序，要求在下周一進行程序補正。（盧金足攝）

台中市議會21日通過108年度台中市第1次追加(減)預算案2讀會。（盧金足攝）

台中市議會21日通過108年度台中市第1次追加(減)預算案2讀會，議長張清照徵求出席議員意見是否直接3讀，獲多數議員同意後，變更議程進入3讀，但張清照未指示議事人員宣讀3讀程序，誤以為預算案3讀通過即敲槌散會，議員發現議事程序有瑕疵，圍住主席台表示「3讀未完成」，依照原排定期程，24日再舉行開3讀會，讓市府第1次追加(減)預算案完成3讀。

108年度台中市第1次追加(減)預算案，在政黨協商下，只小刪1％，約8000多萬元預算，民進黨表示，已經善盡為人民看守荷包的責任；市府感謝議會同意新市府團隊提出的各項重大建設和社福、民生預算，共同為民謀福。

市議會21日通過108年度台中市第1次追加(減)預算案第2讀會，歲出淨追加80億1006萬8000元，將用在老人健保自付額補助、敬老愛心卡乘車、幼兒學前教育、托育補助，及各項社福補助等相關重要政策。

市府指出，這次追加減預算，歲入淨追加72億9590萬1000元，歲出淨追加80億1006萬8000元，歲入歲出差短7億1416萬7000元，全數以賒借收入彌平。其中，老人健保自付額補助、敬老愛心卡乘車、托育補助，以及各項補助等社會福利支出占最大宗。

這次追加減預算主要配合中央補助、業務所需及依法應補列追加(減)預算等支出，其中較重大項目為老人健保自付額補助7億2882萬6000元、中低收入老人生活津貼、低收入戶家庭、兒童及就學生活補助、經濟弱勢兒童及少年生活扶助5億5870萬元、敬老愛心卡乘車及各項補助等社會福利支出；及幼兒學前教育補助8億5000萬元、學校裝設冷氣設備5000萬元等教育文化支出。

此外，還包括電動大客車新闢路線補助5億6738萬2000元、東區大智路新闢工程用地費3億3033萬元、改善高中學校實作環境1億1742萬6000元、山腳排水上游延伸段治理工程(南山截水溝)橋梁改建5000萬元、台中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計建造及專案管理費用1300萬元及台中市公有零售市場耐震能力詳細評估計畫3840萬2000元等項目，為民眾殷切期待的建設。

經議員討論後，由張清照宣布108年度台中市第1次追加(減)預算通過2讀會，後經議員提議並附議，進入3讀程序，最後議長敲槌表示完成3讀，然部分議員對程序有疑義，將於24日待議會確認3讀程序，待追加預算審議通過，市政使能順利推動。

市府108年度第1次追加(減)預算案，21日在政黨協商後達成協議，共計刪減歲出8000萬元，其中刪除追加台中快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程仲裁賠償金計4560萬4000元，及市府自行調整刪減3439萬6000元。

民進黨團總召李天生指出，追加減預算案，計歲入72億9590萬1000元，歲出80億4500萬8000元，其中上級補助款約39億，加上社會福利支出約31億，重要大宗支出項目為老人健保補助7億2800萬、敬老愛心卡5億2000多萬、公共托育8億5000萬，加上市府還需要編列配合款，刪減空間十分有限，民進黨已經善盡為人民看守荷包的責任。

他表示，民進黨原本主張刪減1成預算，經政黨協商後，為避免影響市民福祉，因而決定退讓刪減共8000萬元，台中快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程仲裁賠償金計4560萬4000元，其餘3439萬6000元則交由市府自行調整；不過BRT仲裁賠償費，是國民黨堅持刪除，在遭到刪減後，預期未來廠商將會提出告訴，需要市府自行面對處理。

此外，追加減預算案完成2讀後，國民黨議員要求逕行進入3讀，議長同時直接敲槌宣佈完成3讀，李天生強調，議長當時並未宣讀2讀修正內容，並不符合議事規則，因此並未完成3讀程序，他上前提醒議長，要求在下周一進行程序補正。

(中時 )