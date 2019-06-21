愛買安格斯黑牛冷藏梅花牛排100g，7月4日前原價69.9元、特價買1送1。（愛買提供）

今天（21日）是夏至，愛買即日起至7月4日涼夏購物節有多款涼夏對策，啤酒、飲料、冰品滿額送，風扇限時滿3000送300；提早迎接美國周，比臉還大的安格斯牛排則有買1送1。

端午過後正式迎接夏季，近期高溫帶動啤酒、飲料買氣較前1個月上升3成，愛買精選超過60款歐陸啤酒、國產水果啤酒、清爽啤酒推出「世界啤酒節」，指定商品單筆滿249元現折25元，新品多達2成，包含酸甜水果風味的「夏日蜜蘋果酒-西瓜口味」、日本超夯的「神戶居留地無酒精碳酸飲料」、口感醇厚的「芬蘭濃厚熊啤酒」等。（未滿18歲請勿飲酒）

此外，精選20多款戲水遊具，包含EVA水槍、飛機嬰兒充氣泳圈、大鯨魚噴水造型充氣泳池、Discovery充氣沙發、西瓜充氣水上浮板、粉天鵝充氣水上浮板等最低95元起，全館消費滿888元可用最低３折起加購品牌防水袋、野餐墊、冰桶、家庭豪華充氣泳池戲水用品。

由於近來祭出空調3000元現折300元帶動買氣增逾３成，25日前再推風扇專屬限時優惠，滿3000元送300元家電現金抵用券，全館風扇最低399元起，台灣製造「雄獅14吋立扇」2台現省100元、變頻節能「大同16吋立扇」特價1880元。

6月27日至7月4日美國周開跑，愛買與美國肉品出口協會合作，引進美國大廠ibp及獲得美國安格斯頂級檢定CAB等30多款優質牛肉，比臉還大的美國「安格斯黑牛冷藏梅花牛排」及「美國冷凍骰子牛肉」買1送1，業績可望成長8倍以上。同步鎖定周銷百萬的熱門商品限時優惠，26日前有「美國冷凍牛腱」、6月27日至7月4日有「ibp美國冷凍牛肋條」；周末指定分店推出專屬活動，29日、30日南雅店、桃園店推出霜降牛排試吃，30日桃園店有美食部落客Amy現場進行壽喜燒雪花牛丼、牛排三明治料理教學。

至於，美國知名品牌引進50款零食、飲料、保健營養品新品，「TreeTop樹頂100％蘋果脆片」特價29元、「史奈德迷你蝴蝶餅」特價99元、「3M洗面乳」買1送1；漫威電影續集《蜘蛛人：離家日》也有聯名商品「百事可樂蜘蛛人限定款」，全系列消費滿159元再送電影束口袋。

(中時 )