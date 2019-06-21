空服員罷工持續延燒，長榮航空表示，明日離台航班預計取消59班、返台航班取消53班，共取消112航班，預計影響2萬3200名旅客。為避免後續簽轉困難，在29日前將不再接受新的定位。

長榮航空表示，明日共有89班離台航班，預計取消59班，分別為桃園機場出發取消46航班、松山機場出發取消3班、台中機場出發取消3班、高雄小港機場出發取消7班，影響約1萬3200名旅客。

返台航班則共88班，預計取消53班，分別為返回桃園機場共計取消40班、返回松山取消3班、返回台中取消3班、返回高雄小港機場取消7班，影響近1萬名旅客。

長榮表示，會盡最大努力將旅客簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低，為先妥善處理取消航班訂位旅客的需求，因此6月29日前暫不接受新的訂位。最新航班異動訊息除了會以簡訊通知旅客外，也請民眾自行至官網www.evaair.com或運用APP查詢。

(中時 )