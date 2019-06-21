何姓女子在社區被康姓女子飼養的狗兒咬傷手，事後卻獅子大開口提出附帶近3億元的民事賠償，新北地院審結發現何女前後僅提出1409元的醫療單據，連同精神撫慰金在內共判賠1萬1409元。

盡管何女提出的訴訟標的金額超過3億元，金額相當龐大，但由於是刑事案件附帶的民事求償，無須付出高額的裁判費。

判決指出，62歲的康女2016年9月間帶著3隻愛狗外出，但她並未使用狗鍊、嘴套，結果就在人狗步出中和某社區的大樓電梯時，其中1隻狗竄出並朝著等候電梯的何姓女子右手一口咬下，造成何女右手背受傷。

康女因為未能妥善看管狗兒以致衍生傷人事件，因過失傷害罪遭法院判拘役40天、得易科4萬元罰金定讞，另被狗咬的何女，也獅子大開口提出包括醫療費600萬餘元、精神慰撫金2億9000餘萬元的天價附帶民事賠償。

康女對此天價求償金額表示，當場她雖沒看到愛犬攻擊何女，但在何女聲稱被狗咬後，她就立刻表示要送何女就醫卻遭拒，且管委會也有幫忙叫救護車。另事後她一直沒能聯絡到何女，因此不知如何處理，且何女索賠金額太高，她只願意賠償有單據部分。

由於何女在法院審理期間僅提出1409元醫療單據，並無其他受損事證，承審法官考量何女受害情形及各自財產等情，判准1萬元精神慰撫金，總計康女須賠1萬1409元。本案可上訴。

根據民事訴訟法第77-13條規定，訴訟標的逾1億元至10億元部分，每萬元徵收77元裁判費，若是單純求償得附227萬餘元訴訟費，由於本案屬於刑事附帶民事求償，因此免繳任何訴訟費用。

(中時 )