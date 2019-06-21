今年櫻花蝦產量少，價格飆到1斤約1300元，不少餐廳業者大喊吃不消，但此時東港有飲品業者不惜成本推出「櫻花霜淇淋」，就為賦予櫻花蝦新生命。（謝佳潾攝）

今年櫻花蝦產量少，價格飆到1斤約1300元，不少餐廳業者大喊吃不消，但此時東港有飲品業者不惜成本推出「櫻花蝦霜淇淋」，就為賦予櫻花蝦新生命，且相信天生浪漫粉色的她能為東港帶來新氣息，目前處試賣階段已引發討論，將於23日鵬管處舉辦的吃冰節正式登場。

「櫻花蝦這麼浪漫，不應該只出現在炒飯裡。」業者鄧秀怡指出，大家都知道櫻花蝦是東港3寶之一，也知道櫻花蝦炒飯有多好吃，但是看她顏色這麼漂亮，好像不該只這樣呈現，且現代社會求新求變，櫻花蝦也應該要有新生命。

鄧秀怡想著，若珍珠奶茶是台灣之光，那櫻花蝦珍珠奶茶就是東港之光，於是去年底開始研發，同時也試做霜淇淋，目的就是要將櫻花蝦帶進飲品業，並以創新手法令人再次驚艷東港之寶。她強調，即使櫻花蝦價格已從1斤約900元漲到1300元，也要不惜成本做下去。

今年2至3月間，台灣燈會在東港大鵬灣登場，她趁勢先推櫻花蝦珍珠奶茶測水溫，發現「鹹甜飲品」果真有市場，因獨特性很鮮明，至今嘗鮮客及回流客的詢問度都很高。近日，她有信心地試賣以香草、櫻花蝦粉製成的櫻花蝦霜淇淋，果真又掀起討論。

她開心地說，為讓東港及櫻花蝦慎重地被重新看見，將與鵬管處合作讓櫻花蝦霜淇淋於23日的吃冰節正式登場。鵬管處指出，吃冰節將在東隆宮開幕，歡迎民眾一起來玩遊戲兼兌換發票收據免費吃冰。

(中時 )