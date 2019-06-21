本報日前報導，名流學校復興小學有家家爆料，該校家長會副會長李克毅在外聲稱是檢察官退休、具有律師身份，置身許多政商名流家長間，並曾幫許多知名人士提供協助。

威京總部集團對此特發表嚴正聲明，相關部門及主席沈慶京先生，從無跟李有任何業務需求及往來，也沒向李克毅要求提供任何協助，為免外界混淆視聽，引起不必要的聯想與誤會，特此提出聲明。

(中時 )