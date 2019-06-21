冒牌律師耍名流 威京聲明澄清 19:292019/06/21 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 威京集團創辦人及主席沈慶京。(翻攝自威京集團官網。) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 本報日前報導，名流學校復興小學有家家爆料，該校家長會副會長李克毅在外聲稱是檢察官退休、具有律師身份，置身許多政商名流家長間，並曾幫許多知名人士提供協助。 威京總部集團對此特發表嚴正聲明，相關部門及主席沈慶京先生，從無跟李有任何業務需求及往來，也沒向李克毅要求提供任何協助，為免外界混淆視聽，引起不必要的聯想與誤會，特此提出聲明。 (中時 ) #業務 #名流 #聲明 #沈慶京 #威京 也許您會感興趣 推薦閱讀 《科技》Google台灣總經理陳俊廷升任大中華區總裁 10:342019/06/17 財經 大車隊配息3.3元＋股票股利0.5元 金讚保修調整利拉升獲利 11:392019/06/17 財經 Google宣布台灣區總經理陳俊廷 即日起升任大中華區總裁 11:452019/06/17 財經 《科技》台灣愛立信總座換血，Chafic Nassif下月接任 16:142019/06/17 財經 《其他電子》自陸撤資？鴻海富士康4聲明反駁 17:052019/06/17 財經 服務進不了中國… Google廣告照發中國財 04:102019/06/18 財經要聞 《其他電子》三進策略，橙的拚提升動能 11:252019/06/18 財經 《食品股》統一通過配息2.5元，羅智先：積極耕耘海外業務 11:252019/06/18 財經 元太：今年營收獲利優於去年 12:222019/06/18 財經 港示威者訂6／20迫特首下台 未提後續行動 12:332019/06/18 兩岸 社會熱門新聞 軍公教年改釋憲辯論 出席人名單出爐 - 社會 獨》瞞家人未婚產子 狠母幼子丟醫院垃圾桶 發現已死亡 - 社會 - 中時 馬英九洩密案 高院更一審採速審速決 - 社會 馬尾妹露圓臀穿小丁丁 老司機一路護送 - 社會 她被狗咬求償3億元 法院這樣判 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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