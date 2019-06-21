2019年U12世界少棒賽7月26日至8月4日在台南開打，將啟用新建的亞太棒球訓練中心(少棒球場)作為主要比賽場地，台南市市長黃偉哲表示目前已經完成95%，7月初即可驗收，會將合格的球場如期交給主辦單位，不過成棒場卻因廠商挑三揀四而流標。

亞太棒球訓練中心處女秀將獻給U12世界少棒賽，目前進度已完成95%，僅剩消防安檢通過後就能進行試用，黃偉哲表示距離開幕戰還有1個月05天，7月初即可驗收，屆時中華少棒隊會在球場完工後移地至台南市集訓。

黃偉哲作為台南市長也非常期待U12世界少棒賽的到來，中華隊在首屆拿下冠軍後，連續3屆都只拿下第二名，讓他難免覺得遺憾，他表示自今年起，台南拿到連續4屆U12世界少棒賽主辦權，今年亞太棒球村即將落成，希望新的球場能帶來新希望，目標是中華隊將冠軍留在台灣，會盡全力支持U12。

不過亞太棒球訓練中心除了2面球場為少棒場地外，還有成棒場地尚未完成，黃偉哲表示，「說來話長，成棒球場的草皮質量要求更高，目前為止都還沒招標出去，另外會跟體育署申請更多經費，希望能盡快招標出去。」

而目前的前瞻計畫不論水利工程或土木工程都在進行，「坦白講不是我們挑廠商，是廠商挑工程做，他們會挑簡單的工程做，少棒球場在3、4年前招標出去，當時公共工程沒這麼多，現在變成讓廠商挑三揀四。」黃偉哲表示會努力完成招標工作，目前先將U12順利完成。

(中時電子報)