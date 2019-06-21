「阿嬤古早味冰果店」的剉冰堅持刀削作法一甲子不變，因他們發現還是用菜刀削的冰最好吃。（謝佳潾攝）

潮州燒冷冰雖聞名全台，但位在巷弄經營至今69年、傳至第4代的「阿嬤古早味冰果店」也不惶多讓，它不僅留下農村時期的冰果店特色，搭配蜜豆八寶的刀削冰更是古早味十足，因此又有「上古早刀削冰」之稱。

第三代傳人張金泉指出，「阿嬤古早味冰果店」就是他阿公阿嬤創立的，還記得當年他還是10歲的小四生，就跟在大人旁邊幫忙賣冰，1950年代還處農業社會，別說沒有刨冰機器、就算有也窮到沒錢買，所以阿公就練就一手削冰絕技，僅用菜刀就能「削冰如泥」。

「削冰才能吃得到冰的原味！」他說，雖然之後有平價機器販售，但是他們發現還是用菜刀削的冰最好吃，因為機器製成的剉冰太細薄，在南部這麼熱的天氣很容易就融化掉，相較之下，只有薄厚不一的刀削剉冰才能保存它的冰度。

除了刀削作法堅持一甲子不變外，配料也是始終如一，不僅全都是遵循古早味的芋頭、紅豆、大豆、綠豆、仙草、愛玉等蜜八寶，且這些料都還是自己親手煮成，他們將長輩們留傳下的手藝做出最完整地呈現。

店名：阿嬤古早味冰果店」

地址：屏東縣潮州鎮忠孝路47號

電話：08-7885633

營業時間：上午9點至晚上10點半，全年無休（有事才公休）

售價：刀削冰內用1碗35元／外帶40元（較大碗）

(中時 )