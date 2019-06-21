中小企業博覽會中，工商團體與育達科大簽署產學合作意向書。（巫靜婷攝）

苗栗後龍的麥世科股份有限公司二度參展，行銷產品拓展商機。（巫靜婷攝）

來自台中的格瑞生醫推廣減少耗材的空氣清淨機，十分吸睛。（巫靜婷攝）

苗栗青年農民聯誼會推廣在地農產，品項豐富。（巫靜婷攝）

來自韓國的電熱膜廠商，首次參展期盼踏入台灣市場。（巫靜婷攝）

創造中小企業交流機會，第二屆「台灣向前行」全國中小企業工商產業商機交流博覽會，21日在造橋鄉育達科技大學舉行，規模較往年盛大，來自國內外80家企業廠商參加，透過B2B商機平台增加產品曝光度，會中搭配直播行銷，另與育達科大簽署產學合作意向書，期盼產學攜手共創經濟榮景。

環境和技術一直改變，產學合作向來是企業進步的重要課題，經濟部中小企業處副處長蘇文玲指出，學子在網路及資訊方面遠比傳統產業更嫻熟，若能將兩者互相連結，中小企業能獲取新資訊、掌握經營和行銷要領，即能創造雙贏局面。她舉出，民生消費為大宗的展覽中，科技性的機器人頗受注目，業界應持續精進，不被潮流淘汰。

苗栗縣國際工商經營研究社副社長朱碧霞指出，參展的80家廠商中，有48家為在地企業、1家企業來自韓國，主打友善耕作的青農也在其中，約半數廠商為首次加入，期盼透過交流平台媒合，尋得合作機會，產業橫跨食品、生物科技、教育、服務、用品、製造業等7種類別。

二度參展的麥世科股份有限公司為苗栗後龍本土企業，橫跨醫療、美容、衛材等特殊不織布開發，營運副總沈香君表示，公司經營20餘年主要為國內外知名面膜名牌的布料供應商，每月銷量上看5000萬片面膜，參展主要可與相關產業相互觀摩產品、項目，進一步可接洽合作，只要產品技術含量高且富有特色，就能在高度競爭的市場存活下來。

(中時 )