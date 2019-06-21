台大校長管中閔。（鄧博仁攝）

美國天普大學副校長戴海龍。（鄧博仁攝）

前科技部長徐爵民。（鄧博仁攝）

台大森林系教授、科技部GASE中心主任袁孝維。（鄧博仁攝）

科技部GASE中心今(21)日舉行「科研國際人才培育系列國際專家工作坊」，前科技部長、清華大學資工系教授徐爵民在專題演講時提到，政府陷於財政困難，即便科技預算每年增加，仍難支應學術研究需求，並且產學落差障礙難克服，學界不了解企業需求，導致大學科研經費來自產業的比重偏低。

徐爵民表示，不只台灣，世界各國都有財政困難的結構性問題，其中包含社福、健保與教育預算持續攀升、社會氛圍難以大幅挹注學界研發，以及科技預算每年增加，卻依舊無法支應學術研究需求。另外，學界應用研究的研發效益被日益嚴格檢視，各界都關注論文與專利的價值，導致產學落差與學用落差的質疑聲浪從未降低。

徐爵民也說，產學合作障礙多，對學界來說，主要是對企業需求不了解，以及對技術產業化的過程不熟悉，因此不敢投入，並且還包含經費少、壓力大等誘因不足等問題，以及諸多技術限制；至於對企業端而言，則是缺乏有效媒合管道，不易尋求適宜合作對象，還會擔心公司機密外洩，導致大學科研經費來自業界的比重偏低。

不過目前大學科研經費來自業界的比重仍偏低，徐爵民認為，產學合作的障礙來自於學界不夠了解企業需求、缺乏有效媒合的管道、業界也會擔心公司機密外洩等，都是因素之一。但他認為，學界應該勇於開口才有機會。

談到學術人才聘任，美國天普大學副校長戴龍海則舉德國為例，由於化學產業喜歡聘僱博士，因此大幅提高大學畢業生攻讀進修的意願。這樣一來刺激研究風氣，也對企業有利，形成良性循環。至於國內攻讀博士的人才越來越少，需要產業界改變，即使是清洗試管也要聘僱博士，博士生有出路，才有越來越多的人願意深造，提升學術研發能量。

不過戴海龍也注意到台灣的低薪問題，對留住優秀人才不利，對此，台大校長管中閔認為要重視人才的價值，相信人才會改變未來，薪資不能「均一化」，要能回歸市場機制，低薪問題才可能獲得解決。

(旺報 )