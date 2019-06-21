趙德胤執導，吳可熙、夏于喬、宋芸樺主演的《灼人秘密》日前入選坎城影展「一種注目」單元，引國際影人關注，趙稱電影在坎城的討論度更勝金棕櫚獎得主《寄生上流》，甚至有兩家國外大媒體的老闆發文，為電影評分打口水戰，不僅獲萊塢大導昆汀塔倫提諾關注，連奧斯卡金像獎最佳導演凱薩琳畢格羅都讚頗有宮鬥劇的感覺。

21日電影舉行預告發布會，趙德胤表示因為跟昆汀住同一個飯店，碰面都在講這部片，連在機場吃飯4度巧遇，昆汀都會湊來桌邊聊上1小時，還問趙說執導這部電影是不是有偷用一點自己的風格，同時也表示自己欣賞吳可熙的演出。

此趟坎城行雖沒拿獎，但劇組演員們都收穫滿滿，期間夏于喬還被外媒評為紅毯第一美，她說：「想說在法國沒有人認識我，就穿得漂亮一點，感謝導演。」原來趙德胤當下適時閃避鏡頭，離開讓女方獨照，才促成紅毯最美畫面，趙補充說：「當時她跟片中角色一樣，要搶到光環，穿得酷、冷、辣，在台灣甜美，一去就變辣妹。」夏開玩笑回：「我就愛露嘛！」

且夏于喬跟宋芸樺撞臉撞到國際，不少外媒都誤認她倆是同一人，宋還想要嘗試玩iPHONE的人臉辨識系統，打算在台北電影節首映時，挑戰讓夏用臉解鎖自己的手機。電影7月19日上映。

(中時 )