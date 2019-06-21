楊、陳、盧、游、余姓5名女子與一名女子結怨，就打電話約被害人到山區私刑凌虐。法院日前將5名女子依共同犯傷害罪、妨害自由罪判刑4至5個月。

新竹地方法院判決書指出，楊、陳、盧、游、余姓女子與被害人有過節，5人想找機會教訓她，去年6月間她們派楊女打電話給被害人，以逛夜市、看夜景為由，約她出門後就開車載到山區，五人對她加以毆打虐待，直到有路人發現報警，被害人才得救。

被害人受虐後，頭皮、背部等處都有傷。不過負責聯繫被害人的楊女卻否認犯行，她辯稱只是想幫大家談和，才開車載被害上山，沒想到會發生這樣的事情。至於其他4人，則坦承犯行。

法官審酌，楊姓女大學生、陳女、盧女、游女、余女均是有智識的成年，僅因細故過節，任意糾眾剝奪他人行動自由，傷害其的身體，毫不尊重個人身體、自由法益，危害社會治安，法治觀念薄弱，應予非難。

但法官考量，施暴的5人都沒有犯罪紀錄，且坦承犯行，雖有意願和解但未獲受害者諒解，因此，依共同犯傷害罪、剝奪他人行動自由罪判陳女、盧女、余女、游女均處3個月，應執行5個月。楊女則犯共同傷害罪、剝奪他人行動自由罪判2個月及3個月，應執行4個月。均可易科罰金。

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(中時電子報)