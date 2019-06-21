總統馬英九被訴洩密案，高院更一審最後辯論程序，馬仍堅稱無罪，提告的立委柯建銘則要他認罪及道歉，蒞庭檢察官指「天子犯法與庶民同罪」馬須和黃世銘一樣負起洩密罪責，庭末審判長諭知7月12日宣判。

馬英九在辯論終結前激動地表示，他對於司法關說醜聞的事無法妥協，那些借由告他起訴他的人不會得逞，他也不會妥協，他對司法有信心。

(中時 )