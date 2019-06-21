馬英九被訴洩密案終局判決 7月12日宣判 18:502019/06/21 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 庭末馬英九接受採訪。(林偉信攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統馬英九被訴洩密案，高院更一審最後辯論程序，馬仍堅稱無罪，提告的立委柯建銘則要他認罪及道歉，蒞庭檢察官指「天子犯法與庶民同罪」馬須和黃世銘一樣負起洩密罪責，庭末審判長諭知7月12日宣判。 馬英九在辯論終結前激動地表示，他對於司法關說醜聞的事無法妥協，那些借由告他起訴他的人不會得逞，他也不會妥協，他對司法有信心。 (中時 ) #馬英九 #7月 #12 #洩密案 #司法 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸四川長寧地震12小時：12人死亡百餘人受傷 12:432019/06/18 兩岸 欠性交易費用還拿刀殺人 惡男判囚12年半定讞 11:332019/06/19 社會 民進黨公投修法 馬：民主倒退 11:502019/06/20 政治 景美溪傳溺水 12歲少年救起仍不治 16:142019/06/20 社會 《金融》央行利率連12凍，全年GDP、CPI雙降 17:222019/06/20 財經 失聯越南移工竄逃 攀岩走壁仍被捕 17:452019/06/20 社會 中揚光 6/21起得為融資融券交易 17:542019/06/20 財經 馬英九洩密案 高院更一審採速審速決 09:542019/06/21 社會 馬英九被訴洩密有罪無罪 就看今天如何辯 11:572019/06/21 社會 被訴洩密案開庭 馬英九堅稱無罪 15:072019/06/21 社會 社會熱門新聞 軍公教年改釋憲辯論 出席人名單出爐 - 社會 獨》瞞家人未婚產子 狠母幼子丟醫院垃圾桶 發現已死亡 - 社會 - 中時 馬英九洩密案 高院更一審採速審速決 - 社會 馬尾妹露圓臀穿小丁丁 老司機一路護送 - 社會 她被狗咬求償3億元 法院這樣判 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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