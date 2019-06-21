志工媽媽教慢飛天使包粽子。（謝佳潾攝）

伊甸基金會日前為讓社區弱勢家庭共度佳節，30名伊甸身障青年在志工媽媽的指導下，一共包出200顆粽子，並分送給鄰近社區20多位獨居老人及多戶中低收入家庭，讓身障朋友在受幫助的同時，也用行動實踐日行一善的真諦。

日前端午節時分，林邊社區在30位伊甸身障青年的「日行一善」下飄出粽子香，一早他們即在志工媽媽的指導下，協力分工包肉粽，有人忙著用大鍋炒豬肉，有人煮糯米，有人則負責包，一個上午在眾人的合作下，總共完成200多顆粽子。

伊甸基金會指出，這200多顆粽子堪稱是「愛心粽」，指的不僅是志工媽媽以愛心指導慢飛天使包粽子，更是慢飛天使要將200顆親手包的粽子分送給鄰近的弱勢家庭，除了有傳遞愛心的涵義外，也是要教導他們取之社會、用之社會，當自己有能力時，一定要去幫助他人。

以倫服務中心主任黃靜君表示，集結大家的用心所包製的粽子，不僅用料絲毫不馬虎、各個口味獨特，粽子裡更是包裹著志工們的愛心與用心，看著志工熟練地指導慢飛天使包著一顆又一顆的愛心粽，真的越看越溫馨。

中午時分，身障青年和主任一一將熱騰騰的肉粽交給社區發展協會代表，再從村里幹事手中、親自送到獨居老人及中低收入家庭，藉此將慢飛天使們的愛心傳遞出去，並為他人表達關懷及慰問之意。

(中時 )