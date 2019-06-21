台灣電影教父李行導演逢90歲大壽，文化部推出音樂會、文物展與紀錄片致敬大導一生為電影奉獻，影后甄珍作為他重要徒弟，在7月12日起於高雄舉辦的「甄珍高雄影展」也精選放映兩人合作的6部片，其中甄珍與秦祥林主演的《心有千千結》6月底甫由中國電影資料館修復完成，將於影展全球首映，是她送給恩師的大禮。

《心有千千結》是1970年代台灣愛情電影的代表作，為李行繼《彩雲飛》之後，再次改編瓊瑤的同名小說，片中甄珍飾演年輕俏皮的可愛護士、秦祥林飾演富家少爺，是這對「銀幕情侶」的首度合作，不僅寫下當時的台灣票房紀錄，更風靡東南亞市場，讓秦祥林一夕爆紅，也讓甄珍再登亞洲票房女神的榮耀，首映當天甄珍將偕李行、秦祥林一同登台，致意台灣電影的美好年代。

除了《心有千千結》首度以數位修復版本呈現，《彩雲飛》和《喜怒哀樂》過去幾年亦由國家電影中心完成數位修復版，將於影展一併呈現，另外李行執導的《群星會》、《母與女》、《婚姻大事》和《海鷗飛處》4部作品，則由國家電影中心完成前製的膠捲整飭、數位掃描，甄珍再投資重金進行後製調光等工作，以全新的數位版重現。

(中時 )