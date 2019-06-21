日本職棒洋聯6月份打擊MVP候選名單中，火腿隊唯一入選的選手就是王柏融，雖然昨日出戰第四棒並無貢獻，不過今日重回第五棒後，在第2打席敲安，最後的跨聯盟交流賽對戰中日龍，完成對戰日職其餘11球隊安打拼圖。

火腿交流賽最後系列戰對上中日龍，先發第四棒還給中田翔，王柏融回到第五棒、左外野手，雙方皆派出陣中王牌投手出戰，中日先發柳裕也以及火腿先發有原航平，分別是央聯及洋聯的勝投王。1局下半有原航平在2人出局後，讓對手分別以安打、保送上壘，隨後挨了高橋周平一發3分炮，讓中日龍先馳得點。

3局上半中島卓也敲出二壘安打，靠高飛犧牲打推進到三壘後，西川遙輝的滾地球帶有一分打點，火腿將比數追至1比3。

王柏融首打席選到保送上壘，4局上半第2打席擊出強勁滾地球穿越內野防線，形成安打上壘，可惜最終停在三壘無法回來得分。第3打席則是擊成滾地球出局。

6局下半中日龍洋炮維西亞多(Dayan Viciedo)敲出陽春炮，讓領先擴大至4比1。

9局上半中田翔面對洋投馬丁尼茲(Raidel Martínez)，第3球就敲出左外野方向陽春炮，為本季第15號全壘打，是火腿陣中最會開轟的選手。下一棒王柏融第4打席，馬丁尼茲專攻內角偏高位置，王柏融面對153公里以上速球，連續揮三個大空棒遭到三振，本場比賽3支1，打擊率2成92。

中日龍靠洋投成功關門，以4比2收下系列賽的首場勝利，有原航平則是主投6局、挨2發全壘打失4分，吞下本季第3敗，防禦率升至2.25；王柏融3支1，獲得一次保送、吞下一次三振，不過今日這支安打，完成了對戰日職其餘11支球隊安打拼圖。

(中時電子報)