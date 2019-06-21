南韓名導奉俊昊執導的坎城金棕櫚電影《寄生上流》，日前在台舉辦試片口碑好評爆棚，而在21日公布的幕後花絮「角色篇」中，除了大家較為熟知，由影帝宋康昊、崔宇植、朴玿談和張惠珍共組的貧窮一家之外，更首度掀開豪宅的神祕面紗。

影帝李善均化身年輕多金、風度翩翩的朴社長，在曹汝貞飾演的甜美妻子眼中是最完美老公，而對於與奉俊昊的首次合作，李善均則笑說：「我一直很崇拜導演，有幸合作簡直是美夢成真。當初接到劇本還一度非常擔心，因為自己沒什麼演有錢人的經驗，但實際拍攝時卻非常自在，因為我百分之百信任導演。可以的話很想繼續跟導演合作，永遠寄生在導演的電影中。」

奉俊昊對李善均的演出更是讚不絕口，他說：「李善均演過很多不同的角色，是一個不被定型的演員，他在片中也展現了這樣令人捉摸不定的特質，我特別喜歡他坐在高級轎車後座的樣子，完全就是我想要的富人形象，尤其他的左臉實在太好看了！」

(中時 )