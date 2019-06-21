東港民宿及伴手禮業者以業餘身分燃燒熱血經營地方小旅行，不惜帶導覽的收益不及本業的1成，就盼東港重新被看見。（謝佳潾攝）

因黑鮪魚聲名大噪成為觀光鎮的東港，近年因離島小琉球崛起而「命運乖揣」，見著有如錢潮的人潮大批搭船離去，士氣不免低落，但仍有民宿及伴手禮業者不氣餒，以業餘身分燃燒熱血經營地方小旅行，不惜帶導覽的收益不及本業的1成，就盼東港重新被看見。

東港在地小旅行導覽員郭炯宏指出，東港雖因黑鮪魚為外界所知，但很難留下遊客，大家幾乎吃完海鮮後就離開，而在小琉球崛起後，雖也跟著發展民宿業，但根本追不上對方腳步，慢慢地淪為「路過地」，在地業者見狀不免擔憂又難過，畢竟東港明明就有豐厚的觀光資源。

郭炯宏說，2年前有不少民宿及伴手禮業者決定透過政府補助、攜手整合資源發展地方小旅行，而起初成果不錯，高峰期有美食、文化、大鵬灣、共和新村、市場等5條線在跑，但當沒了政府補助、缺乏行銷管道後，小旅行越來越難經營。

然而，他們並不氣餒，反而提高價錢並減為白天美食、晚上文化2路線，以「高質量」經營模式，慢慢打出好口碑。郭炯宏不諱言地說，中南部的客群喜歡「俗又大碗」，因此東港小旅行對他們而言有點貴，但回流客中卻也以高屏甚至當地人居多，由此可知行程的豐富度很吸引人。

他強調，不管是導覽員或規畫人都是業餘，且投入其中的收益還不及本業的1成，但大家仍熱血堅持，只盼東港慢慢被看見。

(中時 )