大陸走私帶殼牡蠣以金門為「中途島」偷渡赴台，海巡署金門查緝隊經過5個多月清查，兵分多路偵破涵蓋兩岸三地的犯罪集團，8名涉案嫌犯遭檢方分別以1至6萬交保候傳，全案續深入追查中。
金門查緝隊在去年12月接獲情資指出，金廈海域檳榔嶼一帶，有人以養殖牡蠣做為掩護，實際自大陸走私帶殼牡蠣，利用海運接駁上岸，再裝載貨櫃「中轉」赴台牟利，犯罪集團成員包括盤點海上養殖區域的金門當地人士，以及負責台灣本島行銷通路的台籍民眾和受雇採收、裝載的大陸工人。
該隊當即在金門地檢署主任檢察官吳錦龍指揮下，與台中、嘉義查緝隊協同金門、高雄岸巡隊及金門縣警局金湖分局組成專案小組，針對帶殼牡蠣到底是來自大陸，再接駁中轉赴台，或業者海上養殖與自行採集，深入進行刑事調查。
經過5個多月明查暗訪後，在今年1月16日於高雄港區查扣裝有490袋，每袋重24公斤的大陸走私帶殼牡蠣，共重1萬1760公斤冷凍
櫃1只。專案小組清查背景和蒐集相關證據後，鎖定多名重點目標對象，本月19日清晨6時動員海巡、檢、警單位共47人，同步於金門、台中、嘉義地區針對犯嫌8人、支配處所14地發動搜索和拘提行動，全數帶回金門查緝隊偵訊。
金門查緝隊指出，大陸走私帶殼牡蠣低價傾銷台灣地區，一方面造成金門產品遭汙名化，另更影響辛勤蚵農生計，同時因未經檢疫、管制，易造成食品安全或防疫上的漏洞。
(中時 )
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