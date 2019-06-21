美國有線新聞網CNN揭露「國際衛星影像公司」（ImageSat International）衛星圖像顯示，解放軍殲-10戰機於近日進駐西沙永興島。但軍事專家指出，解放軍戰機進駐南海諸島，早就是家常便飯，刻意報導純屬政治操作，並無戰略意涵可言。

中華戰略學會研究員張競21日指出，解放軍戰機不定期進駐永興島始於1991年，當時殲-6與殲教-6型戰機率先完成此項部署。在過去近30年期間內，計有殲-8、殲轟-7、殲-11、蘇-27、蘇-30、運-七、運-八與高新系列各型特種機台，都曾經於西沙永興島試降與進駐。

張競表示，不僅是海航飛行部隊經常在南海諸島空域活動，近年來解放軍空軍轟炸機部隊演練遠程奔襲課目，亦曾以南海諸島特定島礁作為操演目標，跨軍種飛行部隊協同遂行任務檔次高低，海島空中兵力攻防演練課目複雜度，以及演訓任務深度與強度，早就是各方情蒐重點，這才是真正門道所在，幾架殲-10戰機衛星圖像，只不過滿足軍事迷湊個熱鬧。

張競強調，特別是當中國大陸認真建設島礁與經略南海後，相關涉及島礁機庫環境控制、機務保養、防潮除鹽與飛行人員體能保健之研究項目，其實都有相當可觀成果，其軍事期刊中所刊載論文水準都值得肯定。所以對於共軍腳踏實地經略南海，絕對不能夠加以低估。

張競提醒，軍事武力進駐南海絕不僅限於戰機輪戰，事實上以往就有防空飛彈部隊機動進駐島礁，甚至是地面機甲部隊搭乘兩棲艦艇進出島礁與周邊海域活動資訊。

(旺報 )